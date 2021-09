Cem Braças em Búzios agora tem um Posto Avançado da Prefeitura - Prefeitura de Búzios

Cem Braças em Búzios agora tem um Posto Avançado da PrefeituraPrefeitura de Búzios

Publicado 10/09/2021 15:18

Búzios - Os moradores do bairro Cem Braças em Búzios na Região dos Lagos do Rio ganharam nesta quarta-feira (08) um Posto Avançado da Prefeitura (PAP) e uma filial do Correios. Segundo a Prefeitura do balneário, o PAP funciona das 8h as 17h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o chefe do executivo, o pleno funcionamento a partir desta quarta-feira das repartições é de grande valia para os moradores, pois oferece mais comodidade e praticidade. Eles vão poder resolver questões simples como uma emissão de certidão, extrato de dívida ativa, segunda via de Alvará, segunda via de IPTU, taxa de expediente, entre outros.

“Disponibilizamos um totem com todos esses serviços para a população, durante a semana. Todas as quartas-feiras também estarei atendendo a população aqui no PAP de Cem Braças”, disse Alexandre Martins.