Búzios foi palco do Campeonato Brasileiro de Windsurf Slalom, neste final de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/09/2021 15:19

Búzios - O bairro de Manguinhos em Búzios, sediou neste final de semana de feriadão da independência (4 a 7), o Campeonato Brasileiro de Windsurf Slalom no Búzios Vela Clube com participação de atletas de todo o país. O evento foi realizado pela AVW, ABWS e a Escola e Centro de Treinamento Bimba Wind, com patrocínio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte.

'O Slalom é uma das modalidades mais rápida do Iatismo. É uma corrida disputada em forma de regata com percursos marcados por boias. As marcas ou boias a serem montadas ou contornadas pelos velejadores, são dispostas na raia de forma a deixar o percurso sinuoso e em de um “M”, no sentido Down Wind (a favor do vento)', informam os organizadores.

Neste final de semana os foils chegaram na frente com Mateus Isaac (BRA-7) fechando todas as baterias em primeiro e Marcinho (BRA-27) chegando em segundo na regata do dia e fazendo um quarto lugar geral no campeonato, sendo superado por Klayton (BRA-4444), primeiro de quilha, e por Bimba (BRA-1) terceiro geral. Guto Brito (BRA-941) venceu o Grandmaster e foi o quinto geral. Ficou um gap de idade com o novo regulamento e só Leo (BRA-121) esteve na master. No feminino Alessandra Aragão sempre na água andando bem ficou com o título e Rosana esteve em todas as baterias.

A velocidade mais rápida alcançada por um windsurfista é de 53,27 nós ou 98,65 km/ h, alcançada por Antoine Albeau (França) em Lüderitz, Namíbia, em 2 de novembro de 2015. O recorde foi verificado pelo World Sailing Speed Record Council (WSSRC).