Búzios em parceria com o Governo do Estado recupera uma de suas principais vias de acesso - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/09/2021 15:19

Búzios - A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem em parceria com o governo do Estado iniciou nesta quarta-feira (08), a obra de recuperação da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que compreende o bairro Cruzeiro e a Secretaria de Turismo (antigo Pórtico).

De acordo com informações da Prefeitura do balneário, nesta primeira fase serão realizados os serviços de drenagens do Cruzeiro a Faetec, no bairro Marina.

Segundo a Guarda Municipal de Búzios, o trânsito está sendo desviado na altura da Faetec, passando pela via alternativa do Marina sentido Cruzeiro e vice-versa e todo o percurso está sendo orientado pelos Guardas Municipais, além de placas de sinalizações.