Cerca de 19 toneladas a mais de lixo por dia é recolhido em Búzios neste feriadão da independênciaPrefeitura de Búzios

Publicado 10/09/2021 15:19

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, destino turístico conhecido internacionalmente, recolheu por dia, 19 toneladas de lixo a mais neste feriadão da independência.

Segundo a Secretaria de Serviço Público de Búzios, foi recolhido em média, por dia, 19 toneladas de lixo orgânico domiciliar, a mais do que está habituado a recolher. Esse montante corresponde a 30% de todo o lixo recolhido diariamente na cidade.

O secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, pede desculpas e compreensão dos munícipes pelos transtornos, pois este alto índice ocasionou um atraso no recolhimento do lixo em determinados bairros.

As equipes da secretaria estão trabalhando com empenho para sanar o mais rápido possível este transtorno, ocasionado por essas 19 toneladas diárias a mais no município durante este feriado.