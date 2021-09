Rua das Pedras em Búzios: retomada gradual do comércio após queda - Divulgação

Publicado 07/09/2021 13:27

Búzios - Um dos eventos mais aguardados do balneário mais charmoso do Brasil, o 'Degusta Búzios', festival gastronômico da península, está com as inscrições prorrogadas.

Segundo informações, devido à grande procura a prefeitura de Búzios prorrogou até a próxima sexta-feira (10) o cadastramento para os estabelecimentos que queiram participar do tradicional festival gastronômico da cidade, o “Degusta Búzios” com a inscrição gratuita.

O ‘Degusta Búzios vai acontecer nos três últimos finais de semana de outubro (15, 16,17/22, 23,24/ 29, 30, 31). Serão nove dias (09) de muita arte, cultura, degustação e entretenimento. Com uma diversidade gastronômica de chefs renomados, com os pratos preparados por pescadores de Búzios.



A ficha de inscrição está disponível no portal oficial da prefeitura. Acesse e confira todos os detalhes:

www.buzios.rj.gov.br

"Lembrando que os participantes serão obrigados a cumprir todo protocolo de segurança e cuidados contra a Covid-19", informam os organizadores.