17º Festival Gastronômico de BúziosFOTOS Divulgação

Publicado 04/09/2021 12:44

Búzios - O tão esperado Festival Gastronômico de Búzios está de volta e de cara nova. A prefeitura de Búzios, através das secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e de Turismo em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) vão realizar o “Degusta Búzios 2021”, com uma culinária repleta de sabores da terra, misturada com a de renomados chefs.

O evento que será realizado nos três últimos finais de semana de outubro, já tem mais de 100 bares e restaurantes inscritos, e quem quiser participar, basta fazer as inscrições no site da Prefeitura. As vagas são limitadas e terminam amanhã (04). Todos os pratos terão preço único de R$28,00 e a sobremesa R$22,00.

O Degusta Búzios vai trazer mais charme e beleza para os principais pontos turísticos da península buziana, com barracas padronizadas, o evento vai acontecer na Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça e Lagoa dos Ossos. A medida foi tomada para que tenha rotatividade de público sem aglomeração.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, o “Degusta Búzios” vai ser um marco inicial na retomada da economia de Búzios após esse momento tão difícil que o comercio passou devido a pandemia.

“O festival tem a característica de mostrar essa adversidade cultural, esses sabores do mundo. É um evento que está sendo preparado em parceria com a ACEB, com o comercio local, além das secretarias de Turismo, de Cultura e do Gabinete. Será realizado com muito amor e responsabilidade, e nós acreditamos que será apenas o primeiro de muitos eventos que acontecerá na nossa cidade, afirmou Romano.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, também comentou sobre o “Degusta Búzios”.

O festival é um evento que abrange todos os gostos, repleto de sabores e atrações culturais. Vale a pena degustar os quitutes selecionados para tal.

Para participar é necessário preencher a ficha de inscrição que está disponível no Portal da Prefeitura. Acesse e confira todas as informações: www.buzios.rj.gov.br

Lembrando que o Degusta Búzios vai seguir todo protocolo de segurança e cuidados contra a Covid-19.