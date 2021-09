Justiça de Búzios determina o lockdown - Imagem de internet

Publicado 02/09/2021 15:44

Búzios - A expectativa está no ar com a divulgação do evento gastronômico do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio que acontecerá no mês de outubro.

'Foi dada a largada! Vem aí o Degusta Búzios 2021.

Muita gente estava com saudade, então, estamos de volta e com muita novidade!

Mais de 100 bares e restaurantes da cidade vão participar do evento', informa a Prefeitura de Búzios.

De acordo com informações, este ano o festival ganhou um novo formato e vai acontecer nos três últimos finais de semana de outubro! A medida foi tomada para que tenhamos rotatividade de público sem aglomeração.

Segundo os organizadores, o 'Degusta Búzios' vai trazer ainda mais charme e beleza para os principais pontos turísticos do nosso balneário, com barracas padronizadas que vão ocupar a Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot, Praça e Lagoa dos Ossos.

'Um evento para o corpo, mente e alma, repleto de sabores e muitas atrações culturais!

Todos os pratos terão o preço único de R$28,00 e a sobremesa R$22,00.

Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo porque as vagas são limitadas! As inscrições vão até o próximo sábado (04/09).

Será uma ótima oportunidade para mostrar a diversidade gastronômica do nosso município; de chefs renomados a pratos preparados por pescadores. Todos são bem-vindos!', afirmam empolgados com a repercussão e a receptividade com o evento.

A ficha de inscrição está disponível no portal oficial da prefeitura. Acesse e confira todas as informações:

www.buzios.rj.gov.br

O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Búzios em parceria com a Associação Comercial e Empresarial da cidade.

Lembrando que o Degusta Búzios vai seguir todo protocolo de segurança e cuidados contra a Covid-19.