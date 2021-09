Câmara de Búzios aprova projeto de lei que proíbe agressores de mulheres em cargo público - Imagem de internet

Câmara de Búzios aprova projeto de lei que proíbe agressores de mulheres em cargo públicoImagem de internet

Publicado 01/09/2021 14:56

Búzios - A Câmara dos Vereadores do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio acaba de aprovar um projeto de lei que proíbe o acesso a cargo público para condenados por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha.

De acordo com a Câmara, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que veda o acesso a cargo público para condenados por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006). O Projeto de Lei 62/2021 é de autoria do vereador Raphael Braga e segue para sanção do prefeito.

De acordo com a proposta, a vedação inicia com a condenação em decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. O atestado de antecedentes criminais deverá estar previsto em edital de concursos públicos e na lista de documentos a serem entregues para posse em cargos de livre nomeação.