No último final de semana aconteceu em Búzios mais uma edição do TEQBALL Challenger CupDivulgação

Publicado 01/09/2021 14:56

Búzios - Aconteceu neste último fim de semana, no sábado e domingo (28 e 29), em Búzios, no Ginásio do INEFI, a 4º edição do TEQBALL Challenger Cup com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte.

Foram mais de 30 atletas de todo o Brasil, entre eles os campeões mundiais Natália Guitler e Marquinhos Vieira, que disputaram uma premiação de $2500 dólares divididos entre categoria mista e dupla livre.

Além dos últimos campeões, estavam presentes os atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Teqball em 2021, Leonardo Lindoso (RJ) e Vânia (SP), Matheus Ferraz e Rodrigo Medeiros (SC).

O Teqball é um esporte nascido na Hungria em 2014, jogado em uma mesa curva com uma rede de acrílico no centro. Semelhante ao pingue-pongue, com uma bola parecida com a de futebol, pode-se utilizar qualquer parte do corpo para atacar e defender, exceto as mãos.

