Judocas Buzianos conquistam sete medalhas no Campeonato Carioca de Judô 2021 - Divulgação

Publicado 01/09/2021 14:55

Búzios - A equipe do CT Ranniery Moreira- Judô Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, participou neste final de semana (28 e 29), do primeiro evento individual, desde o começo da pandemia realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra – RJ.

O CT Ranniery Moreira – JUDÔ BÚZIOS inscreveu 10 atletas no evento e conquistou 3 medalhas de ouro e 4 de bronze, entre 55 entidades participantes e mais de 800 atletas inscritos. A Prefeitura Municipal de Búzios, através da Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte disponibilizou o transporte para os atletas e responsáveis para os dois dias de evento.

Com estas sete (7) medalhas conquistadas, a equipe ficou em 12º lugar no total geral de medalhas da competição.

Os atletas medalhistas de ouro foram Gabriel Brandão (sub13-52kg), Isadora Sodré (Sênior branca a verde -52kg) e o Sensei Ranniery Moreira (M2-73kg). Os medalhistas de bronze foram Sophia Mobarak (Sub13-38kg), Rafael Rudhá (Sub13-31kg), Juan Matias Olivero (Sub13-42kg) e Leonardo Brandão (Sub13-52kg). Os atletas Violeta Noviel (Sub15-52kg), Ygor Lopes (Sub18-55kg) e Pedro Fontan (Sub18/21-60 kg) venceram alguns combates, mas não conseguiram conquistar a medalha.

A próxima etapa do Campeonato Estadual de Judô, será realizada nos dias 18 e 19 de setembro.