Publicado 01/09/2021 14:56

Búzios - O município de Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil, saiu na frente e inovou mais uma vez, sendo a primeira cidade da Região dos Lagos do Rio a organizar e realizar um reality show local.

O reality show, formato de programa de TV que faz sucesso no mundo e no Brasil, atrai pelas confusões, tretas e muita pegação, porém o confinamento buziano promete muito mais do que essa receita já consagrada.

Em entrevista exclusiva a Nossa Rádio 102,5 FM e ao O Dia, os anfitriões do 'Freak Brasil', reality show da península, Deco e Alinizinha revelaram que além de gente bonita e interessante, o programa trará muito conhecimento, cultura e desvendará o melhor de Búzios.

'Claro que teremos muitas tretas no Freak Brasil, até porque estamos ali para isso, além de monitorar, vigiar, ficar de olho, mas o reality show vai surpreender todos os telespectadores com muita cultura, conhecimento local e arte', afirmou Deco, um dos anfitriões da casa.

'Eu fui a mazinha da casa, a chata, a que pega no pé. Rolarão muitas dinâmicas no Freak Brasil, apresentando 17 participantes locais, que batalharam para ingressar nessa primeira edição, mas nem tudo serão flores para essa galera, isso eu garanto', adianta Alinezinha, também anfitriã da casa.

O programa estreará dia 15 de setembro com apresentação de Fernando Bertozzi e já domina as rodas de conversas no balneário, causando o maior burburinho e curiosidade: 'Conseguimos, com uma equipe enxuta, organizar, idealizar e realizar o reality show Freak Brasil. Os 17 participantes são locais, os prêmios são presentes de parceiros e patrocinadores locais, fazendo girar a economia, o entretenimento e a cultura da nossa cidade, nossa Búzios que amamos. Expectativa a mil pela estreia', afirmou Deco.