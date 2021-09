Guarda Mirim de Búzios tem dinâmica de grupo sobre Ética e Cidadania - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/09/2021 15:45

Búzios - A primeira turma de cadetes de 2021 da Guarda Mirim de Búzios participou nesta segunda-feira (30) de uma dinâmica de grupo sobre Ética e Cidadania, realizado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Coordenadoria Geral do Programa Educacional e Preventivo as Drogas, Trânsito e Violência, da Guarda Civil de Búzios (PROGEP).

A dinâmica tem como objetivo fixar o que foi estudado dentro de sala de aula.

“De acordo com o Coordenador Geral do PROGEP, Sub. Insp. Sant’Anna, foi uma dinâmica lúdica, porém, faz com que o aluno pense, participe e desenvolva o espirito de coletividade. Também serve para debater qualquer dúvida que tenha em relação as perguntas. Essa atividade é importante para a integração e interação de todos”, esclareceu Sant’Anna.

As turmas foram divididas entre em grupos A e B e competiram entre si. Participaram da dinâmica os dois turnos (manhã e tarde) do projeto da Guarda Mirim de Búzios.