Coordenador do ICMS Ecológico do Estado do Ambiente e Sustentabilidade visita Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/09/2021 15:44

Búzios - O Secretário Municipal do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Evanildo Cardoso, recebeu o Coordenador do ICMS Ecológico da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Emiliano de Evangelista Reis, na sede da secretaria.

Na pauta foram tratados assuntos relativos à intensificação da política ambiental no município de Búzios, e fatores que podem direcionar o município a intensificar essa política, como criação de Unidades de Conservação da Natureza, projetos ambientais-urbanísticos, como a urbanização das lagoas de Geribá e Ferradura, Recuperação de Áreas Degradadas, como o antigo lixão e viabilização de um Programa Municipal de Coleta Seletiva e Reciclagem.

O coordenador da Pasta, Emiliano de Evangelista Reis, ressaltou o expressivo resultado de Búzios no ranking anual do ICMS Ecológico desse ano 2021 e recomendou possíveis abordagens para potencializar ainda mais o resultado no próximo ano, em 2022.

Também foi debatido o evento a ser realizado em 28 de setembro denominado “Diálogos Sustentáveis”, no qual será feita consulta pública em relação às diretrizes do ICMS Ecológico para debater a formulação do índice de cálculo final desse indicador e quais fatores o afetam.

Búzios foi escolhido como Sede Regional do evento e receberá os participantes de dez (10) municípios vizinhos, consolidando sua atuação ambiental na região.