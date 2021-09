Secretária de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda de Búzios tem encontro com Governador Cláudio Castro - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2021 14:55

Búzios - A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, Joice Costa, participou na manhã desta segunda-feira (30), de um evento de pactuação referente ao pagamento imediato do repasse das parcelas em atraso aos fundos municipais de assistência social, no Palácio Guanabara.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, juntamente com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal., receberam prefeitos e secretários municipais da pasta da Assistência Social. Houve um acordo para que as dívidas da gestão anterior fossem devidamente pagas, desde que os gestores municipais apresentem os programas que serão executados com essa verba.

A secretária Joice Costa parabenizou o empenho do Secretário de Estado, Matheus Quintal, da presidente do Coegemas, Srª. Elaine Medeiros e de todos os envolvidos. “É uma luta antiga para que esses repasses não sejam tão atrasados, principalmente perante há uma pandemia, que levou muitas famílias a escassez de alimentos, trabalho e renda. Não é obrigação do governador saldar a dívida da gestão anterior, porém o mesmo se comprometeu a depositar para os municípios o que ficou de restos a pagar, desde que sejam apresentados os programas a serem executados”, afirmou a secretária.