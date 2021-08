Arpoador, José Gonçalves e Vila Verde em Búzios recebem obras de infraestrutura - Prefeitura de Búzios

Arpoador, José Gonçalves e Vila Verde em Búzios recebem obras de infraestruturaPrefeitura de Búzios

Publicado 30/08/2021 13:36

Búzios - Os bairros do Arpoador, José Gonçalves e Vila Verde do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio estão recebendo obras de infraestrutura, neste plano de retomada econômica financeira que está sendo aplicado no balneário.

O prefeito Alexandre Martins em companhia do secretário de Obras, Saneamento e Drenagem e vice-prefeito, Miguel Pereira, visitaram nesta sexta-feira (27), varias obras de pavimentação e drenagens nos bairros do Arpoador, José Gonçalves e Vila Verde.

De acordo com o gestor buziano, essas vistorias se fazem necessárias para acompanhar o andamento das obras e detectar possíveis problemas ou modificações caso necessário.

“É gratificante poder acompanhar as obras de pavimentações e drenagens que estão sendo realizadas nos bairros. Cada dia que passa as ruas vão ganhando mais vida, trazendo conforto e dignidade para a população”, justificou o prefeito.