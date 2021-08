Fernando Bertozzi apresentará reality show "Freak Brasil" em Búzios - Divulgação

Fernando Bertozzi apresentará reality show "Freak Brasil" em Búzios Divulgação

Publicado 27/08/2021 13:45

Búzios - O escritor e apresentador Fernando Bertozzi do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, estará comandando o reality show Freak Brasil. De acordo com informações exclusivas, serão 17 participantes divididos numa mansão em Búzios e disputando provas de conhecimentos gerais: 'Mas, nem tudo será mil maravilhas, os participantes terão que obedecer as ordens dos rígidos anfitriões da casa, Alinizinha e Deco', informam os organizadores.



“É o entretenimento que faltava em Búzios.” disse Fernando Bertozzi, apresentador da atração.



Foram mais de 500 inscritos, onde os candidatos tiveram que responder perguntas sobre “o que fariam na casa, caso fossem selecionados”. Dentre eles, foram selecionados os seguintes participantes:

Matheusinho, Babi, Jefinho, Vic, Hagatta, Rafael, Rangel, Matheus, Paulistinha, Juan, Priscila, Taty, Amanda, Lucas, Amandinha, Daiana e Luiz.

Com direção de Gabriel Pio e Augusto Oliveira, o Freak Brasil estreia 15 de setembro no canal do YouTube da Atitude TV.