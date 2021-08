Teqball Challenger Cup agita final de semana de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/08/2021 14:13

Búzios - Neste final de semana, o balneário mais charmoso do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio será palco do grande evento esportivo TeqBall Challenger Cup, de nível nacional e internacional, que será realizado no Ginásio Poliesportivo do INEFI, nos dias 28 e 29 de agosto. A premiação será de US$ 2.500.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Lazer e do Esporte, está apoiando o evento. As vagas estão abertas e são limitadas para duplas que queiram participar do evento, nas seguintes categorias:

6 duplas masculino; 4 duplas mistas e para realizar as inscrições, a dupla terá que entrar em contato com o número (51) 82955555. A dupla deverá pagar uma taxa de inscrição.

O Teqball tem pouco mais de 10 anos, nascido nos bosques húngaros e trazido para Portugal por Karol Henczi, empresário húngaro que preside a Federação Teqball de Portugal.

Aqui no Brasil, este esporte é conhecido como Futmesa e pode ser jogado em duplas ou individual.

Os atuais campeões mundiais de duplas mistas do Brasil são Natalia Guitler e Marquinhos Vieira, que participarão do evento na cidade. Os atletas participantes do Teqball Challenger Cup são todos federados.