Prefeitura de Búzios realiza nivelamento de lombadas na Avenida José Bento Ribeiro DantasPrefeitura de Búzios

Publicado 25/08/2021 14:13

Búzios - Desde a semana passada (18) a Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, vem realizando o recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas na altura do Pórtico ao Posto do Ceceu, obra tão esperada pela população trazendo muitos benefícios para a cidade.

O Prefeito do balneário Alexandre Martins lamenta o transtorno e comenta que não existe melhor momento para realizar o recapeamento, porém o Prefeito explica que será melhor agora que no próximo feriado de 07 de setembro ou o verão.

Segundo a Prefeitura, junto a essa obra foi realizado o nivelamento das lombadas da avenida, um apelo popular que desde a gestão passada gerava muitas reclamações pelo tamanho das mesmas.

Ainda de acordo com o chefe do executivo buziano, dentro de alguns dias a população terá uma avenida recapeada pronta para o fluxo do retorno das atividades econômicas e o próximo verão.