Publicado 24/08/2021 13:37

Búzios - A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou neste domingo (22), em comemoração ao Dia do Folclore (25), o evento “Pé de Leitura” em várias praças da cidade.

De acordo com informações, foram mais de mil livros selecionados pela bibliotecária da secretaria, esterilizados e embalados para serem pendurados nas árvores das praças.

O evento “Pé de Leitura”, ocorreu nas praças dos Ossos, Cem Braças, Baia Formosa, da Juventude na Rasa e Santo Antônio, além do Espaço Cultural Zanine.

Segundo o secretário da Pasta, Luiz Romano Lorenzi, a proposta da secretaria é transformar Búzios numa cidade que incentiva a literatura, pois uma cidade que ler mais, é mais feliz. O próximo evento “Pé de Laranja” será em novembro no aniversário da cidade.

Ainda de acordo com Romano Lorenzi, a Biblioteca Municipal está aceitando doações de livros. Os pontos de entregas são o Espaço Cultural Zanine ou na sede da Biblioteca Municipal na Ferradura.