Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, tem encontro com o vice-presidente do DetranPrefeitura de Búzios

Publicado 23/08/2021 14:25

Búzios - A Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Joice Costa, esteve reunida nesta quinta-feira (19), com o vice-presidente do Detran, Bernardo Roberto Cardoso Pinto, para pontuar a necessidade de ampliação nos agendamentos para emissão da segunda via de documentos no posto do Detran em Búzios, entre outros assuntos.

Na reunião o vice-presidente do Detran garantiu que somará esforços para a normalização dos serviços e disponibilizará um mutirão para atender as gratuidades concedidas na ação “Cras no Bairro”, que aconteceu no dia 12 de julho, em José Gonçalves. O vice-presidente destacou também sobre as pautas femininas no Detran, principalmente no combate à violência e discriminação às motoristas mulheres de transporte por aplicativo, taxistas, transportes alternativos, de cargas e regulares, como ônibus. Além disso, se comprometeu em fortalecer a Educação no trânsito, com a blitz educativa.

Segundo a secretária da Pasta, Joice Costa, brevemente Búzios terá a “Oficina Sob Medida”, que é uma ação do órgão, voltada ao público feminino e que ensina entre outros, a troca de pneu de veículos, além do “Programa Detran Mulher”, que tem como objetivo fomentar a conscientização do papel da mulher no trânsito e na sociedade através de políticas públicas.

“Antes da pandemia, o município já havia perdido a Fundação Leão XIII, órgão do Estado, responsável por esses serviços. E agora estamos tentando trazer a fundação novamente para o município, um Centro Comunitário de Defesa da Cidadania – CCDC, que oferta os mesmos serviços e é um programa da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. É dever do Estado garantir o direito à Cidadania.” Destacou a Secretária.