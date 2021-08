Montana foi apreendida nesta quinta-feira após abertura de processo de clonagem - Divulgação/Detran

Publicado 19/08/2021 14:47

Rio - Um veículo clonado foi apreendido na manhã desta quinta-feira, na Colônia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O automóvel, modelo Chevrolet Montana, foi encontrado durante uma investigação de agentes da Divisão Anticlonagem da Corregedoria do Detran do Rio, depois que o proprietário do carro original abriu um processo para denunciar a clonagem, em Campos dos Goytacazes.



A investigação foi realizada através da análise de multas e imagens do sistema de monitoramento de câmeras. Os agentes da Corregedoria do departamento identificaram e apreenderam o veículo em flagrante, quando o mesmo estava estacionando em frente a uma distribuidora de bebidas. O automóvel, que possuía a mesma placa do veículo do morador de Campos, estava sendo usado pela distribuidora. Um funcionário do estabelecimento foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.



“Nossa Corregedoria está atuando firmemente no combate a irregularidades. Somente neste ano, 30 pessoas foram conduzidas a delegacias por supostos crimes de clonagem e fraudes”, relata o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) para identificação do veículo, por meio de perícia técnica, e devolução para o proprietário original.



O Detran está intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio. Em julho, uma motocicleta clonada foi apreendida depois de o proprietário do verdadeiro veículo pedir a emissão do documento de propriedade e o sistema acusar um problema no registro.