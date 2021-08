Búzios volta as aulas presenciais na rede pública de ensino com peça teatral - Prefeitura de Búzios

Búzios volta as aulas presenciais na rede pública de ensino com peça teatralPrefeitura de Búzios

Publicado 20/08/2021 14:02

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio retornou as aulas presenciais de uma forma diferente e inusitada, usando o teatro como forma de dar leveza, tranquilidade e inspiração aos alunos da rede pública de ensino neste período de pandemia da Covid-19.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, através da diretoria da Escola M. Ver. Emígdio Gonçalves Coutinho apresentou nesta quinta-feira (19) a peça teatral “A Grande Ideia de Emília de Volta às Aulas”, em parceria com os estudantes da Formação de Professores do Ensino Médio da E. M. Prof. Paulo Freire, com intuito de oferecer um acolhimento aos alunos e funcionários e tornar a volta às aulas presenciais mais leve e divertida.

Publicidade

Segundo a Secretaria de Educação de Búzios, a ideia deste projeto surgiu do diálogo entre os Professores da Sala de Leitura da Escola M. Ver. Emígdio Gonçalves Coutinho. A Professora Regina Rodrigues escreveu a peça de teatro e organizou cada detalhe e a Profª Supervisora Nubiana F. Dias acompanhou e orientou cada etapa de desenvolvimento.

Ainda de acordo com a secretária da Pasta, Carla Natália, “um espaço escolar acolhedor e feliz, traz benefícios emocionais a todos e contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Os professores envolvidos no projeto estão de parabéns”.