Aulão de ginástica ao ar livre é promovido em Búzios em alusão ao 'Agosto Lilás'Secretaria da Mulher de Búzios

Publicado 20/08/2021 14:02

Búzios - Na tarde de quarta-feira (18), a Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, promoveu um aulão de ginástica na Praça Santos Dumont em alusão ao mês 'Agosto Lilás'.

Segundo a Secretaria da Mulher e do idoso do balneário, a ação, em parceria com a secretaria de Lazer e Esportes, faz parte da campanha Agosto Lilás, que visa colaborar no enfrentamento à violência contra a mulher, estimular e contribuir para ampliação da cidadania feminina e o seu pleno desenvolvimento.

“Toda ação é válida e vem para somar. Fico muito feliz em ver tantas mulheres interessadas nas atividades e por poder ajudá-las de alguma forma. Vamos continuar nesse ritmo, com ações interativas e muita informação”, destacou a secretária da pasta Daniele Guimarães.