Publicado 20/08/2021 14:02

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, juntamente com a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, estiveram reunidos nesta semana, com o artista plástico, Ricardo Camuri. Na pauta, a formalização do “Projeto Reciclart”, que será ministrado no CRAS da Rasa.

Segundo a Prefeitura, o projeto consiste na aplicação de técnicas de modelagem e pintura por meio de atividades socioeducativas, transformando o lixo em arte, usando materiais como tampinhas de cerveja, rolhas de vinho e até grãos de alimentos vencidos e sachês de maionese em obras de arte. Também utiliza resina para complementar as peças. Os alimentos e objetos que iriam para o lixo ou que, em muitas vezes, poluem o meio ambiente, são devidamente utilizados.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda usará o Projeto Reciclart como medida socioeducativa para atender usuários selecionados pelos CRAS, conforme o perfil de vulnerabilidade social, sendo uma oportunidade de aprendizagem e profissionalização.

De acordo com a secretária da Pasta, Joice Costa, “Ricardo Camuri ofertará o seu conhecimento na aplicação de técnicas de modelagem e pintura através das atividades artísticas”, dando oportunidade do usuário ter uma nova chance se profissionalizar.