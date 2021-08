Búzios iniciará 2022 com show da banda 'Barões da Pisadinha' - Imagem de divulgação

Publicado 19/08/2021 11:41 | Atualizado 19/08/2021 11:55

Búzios - A península mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, destino turístico mais procurado do estado, começa o ano com o show da banda sensação do momento, 'Barões da Pisadinha'. Os artistas são responsáveis pelo hit “Esquema Preferido e 'Tá Rocheda', dentre outros sucessos, e se apresentarão no Geribá Tênis Park no dia 01 de janeiro de 2022.

De acordo com os organizadores, para quem ficou animado com a programação do evento Búzios Sunset a venda dos ingressos começa hoje a partir de meio dia no site www.uticket.com.br. Para acompanhar essa e outras programações, basta acessar o perfil do evento no instagram @buziossunsetoficial.

Segundo os produtores do evento Sergio Ribeiro da Excess Produções e Anderson Peixinho da Play Entretenimento, uma séries de protocolos de segurança contra COVID-19 serão seguidos e afirmam ainda que no que depender deles Búzios voltará a ser reconhecida como destino de eventos de qualidade.