Saúde refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abrilImagem de divulgação

Publicado 17/08/2021 13:48

Búzios - O cronograma de vacinação contra a Covid-19 chega as pessoas com 25 anos ou mais no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, iniciou nesta terça-feira (17), a partir das 9h, a vacinação contra Covid-19 em pessoas na faixa etária de 25 anos ou mais nas seguintes UBS:

– Terça-feira (17), nas Ubs: Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa , José Gonçalves, São José e Baía Formosa .

– Quarta-feira (18), nas UBs: Geribá, Ferradura, Brava, Capão e Cem Braças.

– Quinta-feira (19), nas Ubs: Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.

– Sexta -feira (20), nas UBs: Geribá, Ferradura, Brava , Capão e Cem Braças.

A Secretaria de Saúde informa que a segunda dose está sendo realizada conforme agendamento nos UBS, no período da tarde.