Fernando Bertozzi agita Búzios com o ‘Festival Juventude’Fernando Bertozzi

Publicado 16/08/2021 13:45

Búzios - O ‘Festival Juventude’ em Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, reuniu jovens de todo balneário para confraternizar o “Dia Municipal da Juventude Buziana”. O escritor Fernando Bertozzi (@ofernandobertozzi) realizou um projeto musical com objetivo de unir a juventude e fazer “arte e cultura” na cidade. O evento contou com limite de pessoas, o uso de máscaras foi obrigatório.



Além da alegria e alto astral do público, Fernando se emocionou. “Você pode não gostar de mim, você pode falar mal de mim (mesmo sem me conhecer). Mas respeita minha história. Hoje, no Festival Juventude completo 10 anos de militância. Ou simplesmente aceita, porque vou continuar fazendo enquanto você só fala.” disse ele durante o evento que contou com a participação de grupos de dança, cantores, desfile e Dj’s.



“Domingo foi lacrado com a celebração da juventude buziana. Super importante estarmos vivenciando a arte. A pandemia nos trouxe dor e sofrimento. A música e a dança nos devolve pra vida”. completou Odília Cuiabano, professora de ballet da cidade. Esteve presente também o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Romano Lorenzi “O jovem é o presente, o jovem é agora. Nós acreditamos na força da juventude, é por isso o Espaço Zanine está de portas abertas para todos os segmentos culturais.” disse o secretário.



O festival teve apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Marinho Turismo e Luih Eventos. A organização deixou registrado que acontecerá anualmente na cidade e cada ano com um tema diferente para agregar mais jovens à esta causa, da inclusão e diversidade. O grupo Atitude (@atitudetv) existe há cinco anos em Armação dos Búzios e convida todos para fomentar a cultura na cidade.



Sobre Fernando Bertozzi:

O jovem buziano de 26 anos atua nas políticas de juventude há 10 anos no município de Armação dos Búzios. É autor do livro “O irmão da minha amiga” e ficou conhecido nacionalmente após apresentar o programa “Meu Pedaço do Brasil” pela TV Brasil. Atualmente, ele é gerente na Secretaria de Turismo de Búzios, organizador de um dos maiores blocais de carnaval da cidade e do festival de cultura LGBTI Pride Búzios, que compõe a Parada do Orgulho.