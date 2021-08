Patrulha Maria da Penha de Búzios faz operação de conscientização sobre Agosto Lilás - Guarda Municipal de Búzios

Publicado 16/08/2021 13:44

Búzios - Foi realizado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro pela Guarda Civil Municipal, através da Patrulha Maria da Penha junto com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), nesta sexta-feira (13), uma operação de conscientização sobre o Agosto Lilás em Comércios e Órgãos Públicos buzianos.

Segundo a Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios, a ação visa dar informações sobre os canais de atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica, colando cartazes, distribuindo materiais informativos e, principalmente, conversando com populares: 'Além do telefone do CEAM (2623 1284) e o 180 (número nacional), qualquer denúncia de violação dos direitos da mulher pode ser feita pelo whatsapp: (22) 991039695', reforça Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso do balneário.