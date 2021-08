Reunião entre o Prefeito de Búzios e empresários garante a geração de mais de 300 empregos - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/08/2021 13:43

Búzios - O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, com o Coordenador do Trabalho e Renda, André Gouvêa, estiveram reunidos nesta quarta-feira (11), com representantes da empresa Qualitty Tecnologia e Serviços Ltda, Gilberto Joaquim (Diretor Adm.), Marcelo Mendonça (Dir. Comercial), Patrick Cordeiro (Jurídico), Valdecir Cordeiro (Comercial) responsável pelo empreendimento de 100 residências no bairro Caravelas.

Na reunião foi acordado que a mão de obra será realizada através do Balcão de Emprego de Búzios. Serão mais de 300 empregos gerados diretos e indiretamente para o município.

Segundo o Prefeito Alexandre Martins, essa contratação de mão de obra local é essencial para os buzianos.

“Todo empreendimento que usa nossa mão de obra local é bem-vindo na cidade, ainda mais gerando mais de 300 empregos para aquecer a economia local”, disse o gestor.

O Coordenador do Trabalho e Renda, André Gouvêa, também comentou a reunião:

“Creio que essa parceria irá render excelentes frutos para o município, serão 300 vagas para área de construção civil, e a após a conclusão das obras teremos os serviços posteriores que também serão necessários, como porteiro, jardineiros entre outros.” – afirmou André.