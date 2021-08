Prefeito de Búzios vistoria obras concluídas em escola no bairro São José - Prefeitura de Búzios

Publicado 11/08/2021 13:57

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins realizou uma última vistoria das obras já finalizadas na Escola Manoel Juvenal Vieira, nesta semana. A unidade de ensino está localizada no bairro São José.

“Ganhei meu dia vendo as obras da Escola Manoel Juvenal Vieira finalizadas! Nossas crianças serão recebidas com novas instalações, salas mais bonitas e com toda a infraestrutura que elas merecem”, afirmou o chefe do executivo buziano.

A inspeção foi realizada junto ao vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, e a secretária da pasta, Carla Natália Marinho.

De acordo com a Prefeitura de Búzios, as reformas das Escolas Municipais integram o conjunto de investimentos que estão sendo realizados na cidade para ampliar o acesso à educação e melhores condições de ensino no município.