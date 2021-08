Búzios faz parte do Programa "Costa do Sol Mais Desconto" da Condetur e CCR ViaLagos - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/08/2021 14:37

Búzios - O destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o município de Búzios participa de evento e oficializa sua participação no programa ' Costa do Sol mais desconto'.

O Subsecretário de Comunicação, Douglas Sant’Anna, e o Subsecretário de Turismo, Ricardo Valdívia, ambos de Búzios, participaram nesta sexta-feira (06), do lançamento do programa “Costa do Sol Mais Desconto” do Conselho de Turismo da Região da Costa do Sol (Condetur) e CCR ViaLagos, no Hotel Paradiso Corporate, em Cabo Frio.

O programa Costa do Sol Mais Desconto é uma forma de reverter o valor gasto no pedágio para a Região dos Lagos em descontos nos pontos credenciados, além de alavancar o turismo local pós pandemia. Você pode obter descontos em postos de combustíveis, hotéis, pousadas, restaurantes, passeios e muito mais. Basta apresentar o recibo do pedágio da CCR ViaLagos ou o extrato digital do pedágio automático na rede credenciada e ganhar descontos. Com esse passaporte de vantagens, o pedágio pode sair de graça.

Segundo o Subsecretario de Comunicação de Búzios, Douglas Sant’Anna, quando se fala de turismo, Búzios é o primeiro destino turístico da Região dos Lagos.

“Quando a gente fala de público internacional e doméstico do turismo, Búzios está sempre em primeiro lugar. Esse programa, só vem para alavancar mais o turismo local, tento em vista que o valor do pedágio será revertido em descontos em vários estabelecimentos dentro de Búzios”, esclareceu Douglas.

O Subsecretário de Turismo de Búzios, Ricardo Valdívia, também comentou sobre o Programa Costa do Sol Mais Descontos.

