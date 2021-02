Não haverá limite de utilização do cartão, podendo seu titular obter benefícios por mais de uma vez, no mesmo ou em outros estabelecimentos Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 10:51 | Atualizado 17/02/2021 10:55

Rio das Ostras - Com o objetivo de garantir ainda mais a democratização da Cultura, a Fundação Rio das Ostras de Cultura instituiu o “Cartão Sou Cultura”, que vai fazer com que a população e as empresas sejam beneficiadas de formas distintas, permitindo vantagens e oportunidades às pessoas, além da fidelização popular ao comércio local por meio de descontos e vantagens.



Para ter direito ao cartão e usufruir dos benefícios, o cidadão precisa visitar, mensalmente, uma das unidades culturais da Fundação de Cultura – Biblioteca, Teatro Popular, Casa de Cultura, Fundição de Artes e Ofícios, Centro Ferroviário de Cultura, Centro de Formação Artística ou Empório da Estação. Durante a visita, ele fará a solicitação do seu cartão e o cadastramento no programa.



O cartão precisará ter o carimbo de uma das unidades no mês vigente para ter validade. É importante explicar que, qualquer pessoa, independente de idade ou endereço de residência, terá direito ao cartão, desde que possua documento oficial de identificação.



No caso das empresas ou prestadores de serviço que quiserem firmar parceria com a Fundação, suas marcas e links serão aplicados no site e redes sociais oficiais da Fundação, fazendo com que a divulgação da marca seja amplamente divulgada e a rede de colaboração ampliada. Apenas estabelecimentos e prestadores de serviços estabelecidos no Município poderão firmar parceria, objetivando a concessão de benefícios aos portadores do cartão.



Poderão firmar o termo de parceria do Cartão Sou Cultura também pessoas físicas que possuam Alvará de Localização ou Cartão de Autonomia; Instrutores de Cursos Livres da Fundação Rio das Ostras de Cultura; e ambulantes ou feirantes devidamente licenciados.



Não haverá limite de utilização do cartão, podendo seu titular obter benefícios por mais de uma vez, no mesmo ou em outros estabelecimentos, desde que dentro do mês em que conste o carimbo comprovando a visita em uma das unidades. Mais informações pelo telefone (22) 2764-7676 ou mensagem pelo WhatsApp (22) 99846-1197.