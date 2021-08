Tecball é a nova modalidade de esportes a ser disputada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/08/2021 14:36

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a península mais famosa do Brasil, está se tornando palco de grandes eventos esportivos a níveis nacionais e internacionais.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, está apoiando o _Teqball Challenger Cup, que será realizado nos dias 28 e 29 de agosto de 2021, no Ginásio Poliesportivo do INEFI.

O teqball tem pouco mais de 10 anos, nascida nos bosques húngaros e trazida para Portugal por Karol Henczi, empresário húngaro que preside a Federação Teqball de Portugal.

Aqui no Brasil, este esporte é conhecido como Futmesa e pode ser jogado em duplas ou individual.

Os atuais campeões mundiais de duplas mistas do Brasil são Natalia Guitler e Marquinhos Vieira, que participarão do evento na cidade.

Regras principais:

– Cada partida disputa-se a melhor de 03 sets;

– Cada set é jogado até aos 20 pontos;

– O serviço contempla duas tentativas;

– O serviço troca a cada 04 pontos;

– Não é permitido tocar a bola consecutivamente com a mesma parte do corpo;

– A bola pode ser tocada por qualquer parte do corpo, exceto os braços;

– O máximo de toques, antes de devolver a bola ao adversário, é de 3;

– Em doubles , é obrigatório ambos os jogadores tocarem na bola antes da devolução;

– Não é permitido devolver a bola ao adversário consecutivamente com a mesma parte do corpo;

– Não é permitido tocar na mesa ou nos adversários;

– No caso de a bola bater nas quinas da mesa ou rede, é considerada uma edgeball e o ponto deve ser repetido.

Essa modalidade tem como embaixador o jogador Ronaldinho Gaúcho, que assumiu um papel importante no fomento da prática no Brasil.