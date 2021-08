Prefeito de Búzios continua recebendo e atendendo a população na Rasa - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios continua recebendo e atendendo a população na RasaPrefeitura de Búzios

Publicado 06/08/2021 14:01

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro prossegue, semanalmente os atendimentos na Subprefeitura da Rasa, recebendo e ouvindo a população em um governo participativo, promessa de campanha aliás do chefe do executivo buziano.

Segundo o gestor, seu compromisso é com a população; não se governa um município com as portas fechadas para a população.

“Estou todas as quintas e sextas-feiras no gabinete da Subprefeitura na Rasa. Aqui eu posso conversar com mais tranquilidade, ouvir as demandas da população mais carente, é muito gratificante esse contato com nosso povo”, disse Alexandre.

Além de poder conversar com o prefeito, os cidadãos buzianos também podem procurar os serviços da Ouvidoria do Gabinete, Procon e Balcão de Emprego todas as quintas e sextas-feiras na Rasa, das 9h às 12h.