Publicado 05/08/2021 13:11

Búzios - A equipe da Secretaria de Turismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio esteve reunido nesta quarta-feira (04), na sede do Búzios Convention Bureau com seus representantes, com intuito de agilizar as ações de promoção turística do município.

De acordo com informações, na pauta da reunião foram discutidos projetos de fomento para o turismo local e calendário de feiras e eventos 2021.

Segundo o Secretário de Turismo, Dom de Búzios, é necessário entender a dinâmica das feiras para desenvolver a melhor estratégia de participação.

“Essa é mais uma ação voltada para a promoção e desenvolvimento do turismo de Búzios pós pandemia, precisamos estar alinhados com o setor privado, ouvindo, debatendo e traçando metas. Esse encontro com a nossa equipe é só o começo.”, disse Dom.