Espaço Cultural Zanine apresenta Festival Juventude de Búzios - Prefeitura de Búzios

Espaço Cultural Zanine apresenta Festival Juventude de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 06/08/2021 14:01

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará um evento para os amantes da boa música. O Espaço Cultural Zanine será palco do “Festival Juventude”, que será realizado dia 15 de agosto de 2021, às 18h, com apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.

O Festival Juventude, idealizado pelo Coletivo Atitude, foi criado com intuito de promover a interação social e apresentar jovens talentos na música, dança, arte, entre outros. As inscrições já foram encerradas.

Segundo o Coordenador do Coletivo Atitude, Fernando Bertozzi, “O Festival Juventude acontece há três anos na cidade, e marca a união dos jovens talentos. Nosso grupo tem um papel fundamental na cultura juvenil do município”.

Publicidade

'Ano passado devido à pandemia o evento foi de forma online, nesta edição, além do limite de entrada das pessoas por ordem de chegada, será obrigatório o uso de mascaras de proteção e será disponibilizado álcool em gel na entrada. O evento é gratuito', informam os organizadores.