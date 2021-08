Juventude de Búzios promove "Ação Social" para ajudar instituições e famílias em vulnerabilidade social - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/08/2021 13:12

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio através da Coordenadoria da Juventude promoverá a Semana da Juventude, entre os dias 09 à 15 de Agosto, na Praça do INEFI e na Pista de Skate.

No local serão realizadas diversas atividades, além de uma “Ação Social” de solidariedade com o objetivo de arrecadar alimentos para ajudar instituições e famílias em vulnerabilidade social de Búzios.

De acordo com a Coordenadoria da Juventude, quem quiser abraçar está causa, basta contribuir com 1kg de alimento não perecível. Um gesto tão pequeno com proporções gigantes. A Ação Social será realizada todos os dias do evento.

Nos locais das atividades, terá um espaço para arrecadação dos alimentos.