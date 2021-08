Blitz em Búzios traz conscientização sobre a violência contra a mulher - Prefeitura de Búzios

Blitz em Búzios traz conscientização sobre a violência contra a mulherPrefeitura de Búzios

Publicado 06/08/2021 14:01

Búzios - Na manhã desta quarta-feira (04), Manguinhos, bairro do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, foi tomada pela “Blitz: histórias de superação da violência”, que marcou a primeira ação da campanha “Agosto Lilás”, realizada pela secretaria da Mulher e do Idoso.

De acordo com a Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios, um dos objetivos da iniciativa foi abordar a população que passava em seus automóveis, mostrando os indicativos de violência contra a mulher e as várias formas para se realizar as denúncias.

“Só fazendo barulho que vamos conseguir mudar essa triste realidade. A campanha foi pensada com muito carinho e serve como alerta para que as pessoas mudem suas atitudes e saibam como reagir em uma situação de violência. Todos nós podemos salvar vidas”, explicou a secretária da pasta, Daniele Guimarães.

Publicidade

Estavam presentes na ação, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), demais profissionais da secretaria da Mulher e do Idoso, Patrulha Maria da Penha e os Guardiões da Vida da PM.