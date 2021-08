MPF faz operação em Búzios e recolhe redes dos pescadores - Divulgação

Publicado 06/08/2021 14:02

Búzios - Uma operação apreendendo redes dos pescadores de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi realizada nesta semana no balneário pelo Ministério Público Federal com o apoio da Polícia Ambiental.

A ação do MPF que foi coordenada pelo procurador Dr. Leandro Mitidieri, teve o apoio da Polícia Ambiental e pegou a todos de surpresa, os pescadores de Búzios e a própria Prefeitura que só ficou sabendo da ação no momento de sua execução. Redes de pescadores foram apreendidas e recolhidas.

Segundo o MPF:

Uma operação contra a pesca ilegal apreendeu redes de espera em áreas próximas da costa (o que é proibido por lei) nas praias Rasa e da Armação, no município de Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação realizada nessa quinta-feira pelo Ministério Público Federal, em conjunto com outros órgãos, devolveu ao mar todos os peixes encontrados nas armadilhas de captura.



Segundo o MPF, o procurador da República Leandro Mitidieri explicou que as regras para colocação das redes no mar vem sendo discutidas, já que podem causar danos ambientais, se fixadas em locais proibidos. O procurador também ressaltou que a iniciativa teve como principal foco a conscientização dos pescadores.

Outro ponto que merece destaque, segundo Mitidieri, diz respeito às grandes embarcações pesqueiras, que atracam em pontos mais distantes da Costa e não sofrem fiscalização.



O MPF, com apoio da Marinha, Polícia Ambiental e das secretarias de Meio Ambiente das prefeituras, já realizou ações também na Lagoa de Araruama, onde é comum a pesca de arrasto, prática de alto impacto negativo para os ecossistemas e espécies que vivem nessas áreas.