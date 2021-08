Secretaria de Turismo de Búzios tem reunião com 18º Grupamento do Bombeiro Militar - Turismo de Búzios

Publicado 06/08/2021 14:02

Búzios - A Secretaria de Turismo do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Coordenação de Eventos, participou nesta terça-feira (03), de uma reunião com a equipe do 18º Grupamento do Bombeiro Militar, em sua sede, na Rua das Flores de Maio, Manguinhos, bairro da cidade.

Segundo o Coordenador de Eventos, Marco Ewbank, da Secretaria de Turismo de Búzios, “o objetivo do encontro foi alinhavar os protocolos de segurança na pasta de futuros eventos no município, o que é de suma importância em tempos de retomada econômica e turística, mais ainda assim enfrentando uma pandemia como a do coronavírus', afirma.