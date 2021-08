Búzios faz programação especial do Agosto Dourado - Secretaria de Saúde de Búzios

Publicado 10/08/2021 14:36

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro está realizando uma programação especial, através da Secretaria de Saúde, referente ao 'Agosto Dourado'.

O chamado Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A Secretaria de Saúde de Búzios fez uma programação especial no Hospital Municipal Rodolpho Perissé para incentivar o aleitamento materno.

A programação no balneário teve inicio nesta segunda-feira (09), com várias palestras ministradas pela Drª Priscila Gaspareto, Bárbara Nonato (chefe da enfermagem) e a Coordenadora da Maternidade Damiana, entre elas a conscientização da amamentação demonstrando seus benefícios e o papel da enfermagem na proteção da amamentação abordando: pega correta, ordenha e cuidados com a mama e sorteio de camisas.

O aleitamento materno é uma questão de saúde pública e também um direito humano que precisa ser respeitado e protegido. Todas as orientações devem ser fornecidas às mães desde o pré-natal até o nascimento.

Abaixo programação do Agosto Dourado:

10/08- Mobilização no setor Maternidade com o tema global 2021: Amamentação uma responsabilidade de todos;

11/08- Mobilização no setor Centro obstétrico: Valorizando Amamentação na 1 hora de vida;

12/08- Mobilização no setor maternidade com o tema: As dez vantagens da Amamentação com banner explicativo;

13/08: Mobilização no setor Centro Obstétrico com tema: As dez vantagens da Amamentação com banner explicativo;

14/08:Mobilização no setor maternidade sobre o tema : Amamentação e COVID-19;

15/08: Mobilização interna setor Centro Obstétrico com o tema global 2021: Amamentação uma responsabilidade de todos / Encerramento da Semana ouro / sorteio de camisas