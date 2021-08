Juventude de Búzios participa do Encontro de Capacitação dos Gestores Municipais de Juventude do Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Juventude de Búzios participa do Encontro de Capacitação dos Gestores Municipais de Juventude do Estado do Rio de JaneiroPrefeitura de Búzios

Publicado 10/08/2021 14:37

Búzios - A Coordenadoria de Juventude ligada a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, participou na última sexta-feira (06) do Encontro de Capacitação dos Gestores Municipais de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, realizado pelo Fórum de gestores de Juventude (FORJUVE) e pela Superintendência de Juventude do Estado, no auditório Célio de Barros, Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

O encontro teve como objetivo ampliar o alcance dos diálogos entre todas as regiões do Estado. Na ocasião foram discutidas estratégicas de futuro entre políticas públicas de juventude do Rio de Janeiro.

De acordo com a palestrante, Adrielle Saldanha, “a juventude só é o futuro das cidades, quando ela é empoderada a construir suas bases no presente”.

Publicidade

Participaram do evento o presidente interino do FORJUVE, Ewerton Panda, e a especialista em políticas públicas, ex- presidente do Conselho de Juventude do Estado Do Rio de Janeiro (COJUERJ) e palestrante, Sra. Adrielle Saldanha.