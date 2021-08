Búzios tem projeto 'Renovando Vidas' que acolhe apenados e reintegra na sociedade - Prefeitura de Búzios

Búzios tem projeto 'Renovando Vidas' que acolhe apenados e reintegra na sociedadePrefeitura de Búzios

Publicado 11/08/2021 13:56

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio possui um projeto intitulado 'Renovando Vidas' da Secretaria de Segurança e Ordem Pública que acolhe apenados para reintegrar à sociedade.

Segundo informações, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, através do Projeto Renovando Vidas, acolhe apenados para o serviço comunitário, oferecendo orientações e oportunidades para ter uma nova vida. 'O projeto funciona como um centro de recuperação', afirmam.



Publicidade

De acordo com o secretário da pasta, Sérgio Ferreira, a pena no qual são submetidos tem o caráter punitivo pedagógico, contudo não tem um condão de reintegra-lo à sociedade.

“A continuidade de muitos na vida errada está por muitas vezes atrelada a falta de orientação ou mesmo um incentivo a se qualificar, na falta de um emprego, que talvez nunca fora ofertado a essa pessoa ao longo de sua vida”, esclareceu Sérgio Ferreira.

O Projeto Renovando Vidas tem parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, no qual são ofertadas aos assistidos as seguintes oportunidades:

Publicidade

– Conversão de pena punitiva em cursos profissionalizantes;

– Parceria com o Balcão de Empregos, sendo ofertadas oportunidades de trabalho, diretamente para os integrantes do projeto;

– Programa Pais Presentes, onde uma vez por mês será realizado uma palestra com orientações, acompanhado de psicólogos do município;

– Café da manhã no dia do serviço comunitário, como forma de interagir entre si, formando uma força conjunta de união nas atividades do dia.