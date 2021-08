Procon de Búzios recebe o representante Regional do órgão - Procon de Búzios

Publicado 13/08/2021 13:43

Búzios - O Procon de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu nesta quinta-feira (12) o represente regional do órgão, Rafael Macabu. O encontro foi realizado para firmar um convênio de cooperação técnica, troca de experiências e apoio nas ações realizadas pelos Procons do interior na região dos lagos.

Na visita também foi salientado a importância das fiscalizações e as emissões de Registro de Ato Fiscalizatório (RAF), ou seja, um documento onde o Procon ao visitar determinado estabelecimento e encontrando tudo dentro do que determina a lei, lavra e entrega ao Comerciante como prova de que ali nada foi encontrado de maneira irregular.

Segundo o Coordenador do Procon de Búzios, Paulo Bezerra, “esse documento em outras palavras, é um nada consta para o comércio, e um comprovante da atuação do órgão fiscalizatório”.