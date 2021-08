Secretário de Turismo de Búzios tem encontro com Associação de Hotéis - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/08/2021 13:42

Búzios - O Secretário de Turismo do município de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, João Carlos – Dom, esteve reunido nesta quarta-feira (11) com representantes da Associação de Hotéis de Búzios.

O encontro foi realizado na sede da Secretaria de Turismo de Búzios, onde teve como objetivo a apresentação do projeto “Partiu Búzios”, uma realização da Associação de Hotéis.

O Secretário de Turismo, Dom de Búzios, se colocou a disposição nas questões técnicas e práticas do turismo para que ambos possam trabalhar juntos na retomada do turismo em Búzios.

“Partiu Búzios” é um Movimento que reúne e une as entidades que estão à frente do turismo de Búzios, e multiplica com sinergia os benefícios e vantagens em ser um associado. O movimento tem realizado diversas campanhas, por meio de suas redes sociais digitais, além de outros veículos de mídia reforçando a ideia de que é preciso valorizar os trabalhadores do município, de que o turismo deve ser trabalhado de forma legalizada e de que nesse momento especial da pandemia da COVID-19 é imprescindível a união dos esforços em prol da cidade.

O movimento é formado pela Associação dos Hotéis de Búzios (AHB ), pela Associação de Pousadas de Búzios (APB), pelo Búzios Convention & Visitors Bureau e pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Búzios (SINDSOL).