Secretária Dayanna e o presidente do Turismo Rural, Luccas(Imagem: Divulgação)

Publicado 11/08/2021 07:13

A Secretaria de Turismo de Paty do Alferes deu um novo passo para impulsionar o setor turístico com o lançamento de um novo material de divulgação das quatro rotas do Turismo Rural (Avelar, Maravilha, Palmares e Arcozelo-Centro) e de um institucional que apresenta as principais características do turismo local e o contato dos empreendimentos que compõem o trade turístico na cidade.

Nesta semana, a secretária de Turismo, Dayanna Marques, entregou o novo material ao presidente do grupo do Turismo Rural de Paty. “Nossa cidade oferece experiências incríveis para todas as idades e públicos. Os turistas têm buscado Paty do Alferes para se conectar com a natureza e renovar suas energias, principalmente nesse período de pandemia, e termos material para divulgar nossos roteiros e empreendimentos é essencial. Agradeço o apoio que a prefeitura tem dado em nos fornecer este material e viabilizar o novo site do turismo rural”, disse Luccas Monte Mor.

