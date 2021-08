Mesmo com a confusão do lockdown, Búzios tem Hotéis lotados e festas para o Réveillon - Imagem de internet

Publicado 11/08/2021 13:57

Búzios - A Prefeitura de Búzios, destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, deu início nesta terça-feira (10) a uma campanha de conscientização sobre a importância do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O objetivo é fazer com que a população exija Nota Fiscal nos estabelecimentos comerciais da cidade, combatendo a sonegação.

O ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de produtos como eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, entre outros. A arrecadação do tributo é encaminhada para o Governo do Estado, que repassa 25% para os municípios.

Parte do dinheiro do ICMS os governos municipais investem em políticas públicas sociais para educação, saúde e segurança. Outra parte, por obrigação de legislação, é destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).

As empresas, por sua vez, também podem contribuir com incentivos em várias áreas, e com isso obter descontos no imposto.

ESPORTE E CULTURA

Empresas enquadradas no sistema tributário de Lucro Presumido podem descontar até 3% do ICMS devido para financiar projetos na área de esportes.

CULTURA

As empresas que apoiam programas culturais em cinema, teatro, dançam e outras atividades artísticas têm direito a descontar o investimento do pagamento devido ao ICMS.

ENERGIA

Incentivos a partir da isenção do ICMS também são concedidos para o desenvolvimento de setores específicos como a geração de energia renovável eólica e solar, na produção de equipamentos como painéis solares, micro e minigeradores.

INCLUSÃO

A isenção do ICMS também é concedida na aquisição de veículos para taxista e condutores de transporte autônomo. Pessoas com deficiência ou que sofrem de doenças como o câncer, têm direito ao benefício para compra de veículos adaptados.