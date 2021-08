Prefeito Alexandre Martins faz abertura do evento de Capacitação do Desenvolvimento na Agricultura Familiar em Búzios - Prefeitura de Búzios

Prefeito Alexandre Martins faz abertura do evento de Capacitação do Desenvolvimento na Agricultura Familiar em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 16/08/2021 13:44

Búzios - O Prefeito de Búzios, município de Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, realizou hoje na última sexta-feira (13), a abertura do evento de Capacitação do Desenvolvimento na Agricultura Familiar nos municípios, que acontece nesta sexta-feira (13) e sábado (14), no Ferradura Resort, bairro Ferradura, organizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento em parceria com a Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia.

O evento faz parte do Programa de Alimentação Escolar (PNAE) do Governo Federal, que atende a mais 150 mil escolas de todos os 5.570 municípios do país, e foi ministrado pela Coordenadora Geral do PNAE, Karine Santos. O objetivo é fomentar e implantar a Agricultura Familiar nos municípios com informações de técnicas e práticas inovadoras.

Publicidade

Em seu discurso o chefe do executivo buziano, Alexandre Martins, ressaltou a importância da Agricultura Familiar no município, que além de incentivar os produtores rurais esse programa faz com que à alimentação de nossos alunos sejam mais saudáveis e sem agrotóxico.

De acordo com a secretária da Pasta Carla Natália, essa capacitação é para que os profissionais, secretários e técnicos da educação de Búzios e dos municípios vizinhos possam participar desse momento de formação sobre agricultura familiar.

Foram convidados todos os secretários, prefeitos, representantes do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), nutricionistas, diretores escolares e vereadores dos municípios da região e representante da Confederação Nacional de Agricultores Familiares (CONAFER).