Publicado 17/08/2021 13:48

Búzios - O ‘Festival Juventude’ realizado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro pelo grupo Atitude com apoio da Prefeitura de Búzios através da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico reuniu jovens de todo município para confraternizar o “Dia Municipal da Juventude Buziana”.

O grupo Atitude realizou um projeto musical com objetivo de unir a juventude e fazer “arte e cultura” na cidade. O evento teve 33 apresentações, entre eles, grupos de dança, cantores, desfile e Dj’s.

A apresentação da noite ficou por conta de Fernando Bertozzi e Karol Bastos que além da alegria e alto astral do público, também se emocionaram com os participantes.

O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, salientou que “O jovem é o presente, o jovem é agora. Nós acreditamos na força da juventude, é por isso a Espaço Zanine está de portas abertas para todos os segmentos culturais”.

A organização deixou registrado que acontecerá anualmente na cidade e cada ano com um tema diferente para agregar mais jovens à esta causa, da inclusão e diversidade. O grupo Atitude (@atitudetv) existe há cinco anos em Armação dos Búzios e convida todos para fomentar a cultura na cidade. O evento contou com limite de pessoas e o uso de máscara e gel foram obrigatórios.