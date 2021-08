Evento Surf Treino de Búzios teve 56 atletas competindo nas ondas da Praia de Geribá - Prefeitura de Búzios

Publicado 17/08/2021 13:47

Búzios - O evento Surf Treino de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizado neste domingo (15) pela Associação de Surf de Búzios (ASB) com apoio da Prefeitura da cidade, através da Secretaria do Lazer e Esporte, na praia de Geribá, reuniu grandes atletas do município.

Segundo a Prefeitura de Búzios, o evento estava marcado para ocorrer no sábado (14) também, porém devido ao mal tempo, todas as baterias foram realizadas no domingo.

As competições foram disputadas entre cinquenta e seis atletas em cinco categorias, entre masculino e feminino.

Os resultados foram os seguintes:

Iniciantes- Sub-12:

1o lugar: Kai Mello

2o lugar: Luan Reis

3o lugar: Victor Hugo

4o lugar: Bento Castro

Mirim – Sub-16:

1o lugar: Sunny Pires

2o lugar: Pedro Barbosa

3o lugar: Nicolas Fernandes

Feminino-Open

1o lugar: Aysha Ratto

2o lugar: Paloma Prado

3o lugar: Juliana Álvares

4o lugar: Isadora Sodré.

Master – 35+

1o lugar: Glauber Oliveira

2o lugar: Cris Saraiva

3o lugar: Ranniery Moreira

4o lugar: Racciely Moreira

PRO-AM

1o lugar: Theo Fresia

2o lugar: Zuriel Ivan

3o lugar: Guilherme Lopes

4o lugar: Louis Rabe

O atleta mirim Sunny Pires ganhou um premio por ter obtido a maior nota do campeonato.

O evento que foi o primeiro da nova diretoria e também o primeiro desde o começo da pandemia e contou com um protocolo de prevenção à covid 19, com utilização de máscaras, álcool gel, higienização das lycras e distanciamento.

O Surf Treino teve adesão do empresariado local e contou com o patrocínio da academia Workout, do hotel Casas Brancas, da Geribá Surf Shop, do Bar do Zé, Phil Rajzman Shapes e do hotel Le Relais de La Borie. A FESERJ também apoiou o evento.